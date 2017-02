Aktuelle Nachrichten des BDPh







26.02.2017 Kategorie: Nachrichten Weltraumpost und Äthiopien-Philatelie Frühjahrsauktion bei Felzmann (FE) Die Frühjahrsauktion im Auktionshaus Felzmann lockt vom 7.-13. März mit spannenden Spezialthemen wie Weltraumpost und Äthiopien-Philatelie neben dem üblichen hochwertigen Angebot an Einzelstücken und begehrten Sammlungen internationaler und deutscher Philatelie. Unter den zahlreichen Highlights befinden sich ein „Blaue Mauritius“-Liebhaberbeleg der zweiten Serie „Post Paid“ sowie ein einmaliges Qualitätsstück der seltenen Braunroten aus Sachsen. Im Anschluss an die Zeppelin-Flugpostauktion wird die Waizero-Sammlung versteigert, der das Auktionshaus einen Sonderkatalog gewidmet hat. Die Sammlung wird detailliert in 378 Losen angeboten und spiegelt die Postgeschichte des ostafrikanischen Landes Äthiopien wider. Sie zeichnet sich durch seltene Auslandsverwendungen mit entsprechenden Frankaturkombinationen der Pre-UPU-Zeit und durch Essays verschiedener Postperioden mit entsprechenden Unikaten aus. Zum Abschluss der Philatelie-Einzellose werden zwei herausragende Weltraumpost-Sammlungen versteigert. Eine von Walter Hopferwieser persönlich zusammengetragene Sammlung umfasst über 200 oftmals einmalige Belege. Die Sammlung von Mario Villa konzentriert sich ebenfalls auf die russische Raumfahrt, beinhaltet aber auch zahlreiche unwiederbringliche Artefakte. Alle Lose und Informationen zur 158. Felzmann-Auktion stehen in den aktuellen Auktionskatalogen und im Internet unter: www.felzmann.de. Der OnlineKatalog mit allen Losen und Fotos ist auf der Homepage abrufbar.

