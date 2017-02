(BDPh) Im Alter von 84 Jahren ist der langjährige Präsident des BDPh, Michael Adler, am 16. Februar verstorben. Nach Angaben seiner Familie wurde er am 22. Februar in kleinem Kreis beigesetzt. Adler hatte den Verband von 1991 bis 2001 geleitet. Philatelist seit seinem 8. Lebensjahr war er Mitglied in zahlreichen Vereinen und Verbänden. Zu seinen Spezialgebieten gehörten Tschechoslowakei und Böhmen und Mähren, das Sudetenland und die Poststempel von St. Petersburg (Auswahl). Seit 2001 war Adler BDPh-Ehrenpräsident. Auch international war er aktiv. So war er unter anderem Vorstandsmitglied der FIP und Präsident der FEPA. In seine Amtszeit als BDPh-Präsident fallen unter anderem der Bau des Hauses der Philatelie in Bonn sowie die Weltausstellung IBRA `99 in Nürnberg. Die deutsche Philatelie verliert mit Michael Adler einen engagierten Fachmann, der sich immer zum Wohl der Mitglieder, Vereine und Arbeitsgemeinschaften eingesetzt hat. Foto: Wilhelm van Loo