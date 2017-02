Aktuelle Nachrichten des BDPh







24.02.2017 Kategorie: Nachrichten Philatelistischen Bibliothek Hamburg e.V. Mitgliederversammlung Bei der Mitgliederversammlung der Philatelistischen Bibliothek Hamburg e.V. konnte man auf ein erfolgreich verlaufenes Jahr zurück blicken. Die finanzielle Lage hat sich derzeit stabilisiert dank der Mitglieder- und Sponsorenbeiträge. Auch die Stiftung zur Förderung von Philatelie und Postgeschichte konnte einen Betrag beisteuern. Es wurde möglich, einen Bibliothekaren in Teilzeit zu beschäftigen und ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für einen geordneten Ablauf aller notwendigen Arbeiten. Der Bibliothekskatalog steht seit einigen Monaten online zur Verfügung und bietet eine Recherche sowohl im Buchbestand als auch im Bestand der ausgewerteten Zeitschriftenartikel. Die neue Webseite fand ebenfalls ein gutes Echo. In der Ortsausleihe war die Nutzung etwas schwächer, dafür stieg aber die Nachfrage bei der Fernleihe deutlich, so wurden 490 Bände verschickt. Bei den anstehenden Wahlen wurde der bisherige Vorstand wieder gewählt, Frau Schwanke als 1.Vorsitzende und die Herren Susemihl und Professor Dr. Martienß als Stellvertreter. Die Hamburger Bibliothek steht jedermann offen und bietet eine Orts- und Fernausleihe an. Nach Absprache sind Besuche von Vereinen oder Arbeitsgemeinschaften jederzeit möglich. Die Öffnungszeiten: Di u. Do 14-18 Uhr,1.Sonnabend im Monat 10-13 Uhr (Sept. - April) Philatelistische Bibliothek Hamburg e.V. Basedowstrase 12 , 20537 Hamburg Tel. 040-251 23 40 auskunft@philatelistische-bibliothek.de www.philatelistische-bibliothek.de

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







