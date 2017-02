(UK) Der Cercle Philatélique et Numismatique Hollerich-Bonnevoie veranstaltet am 25. Juni seine zweite Regionalbörse in der Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Limpertsberg, 60, Ave. Victor Hugo. Die Veranstaltung ist von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt für Kinder ist frei. Da es in der Großregion SaarLorLux/Rheinland-Pfalz und Wallonien nur noch wenige philatelistische und numismatische Ladengeschäfte gibt, bietet sich hier eine ideale Einkaufs- und Verkaufsgelegenheit sowie Kontaktaufnahme für zukünftige Käufe/Verkäufe. Bei der vorjährigen Regionalbörse wechselten einige Erbschaften und Sammlungsauflösungen den Besitzer. Hierzu besteht auch dieses Jahr die Möglichkeit, dass „Schätze“ mitgebracht und angeboten werden können. Zahlreiche Händler stellen ihr Angebot von Philatelie, Numismatik, Banknoten, Ansichtskarten, Sachliteratur und anderen Sammelartikel vor. Kontakt zum Organisationskomitee über Maurice Kirsch, E-Mail mommo@pt.lu