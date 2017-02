Aktuelle Nachrichten des BDPh







9.02.2017 Kategorie: BDPh EU-Verordnung stoppt BDPh-VISA-Card Kartenprogramm ist zum 31. Januar 2017 abgelaufen Vor einigen Tagen hat die kartenausgebende Bank den Karteninhabern die BDPh-VISA-Cards gekündigt. Hintergrund ist die EU-Verordnung 2015/751 zur Regulierung der Bankenentgelte, die bis zum 31. Januar 2017 umgesetzt werden musste. Das bedeutet konkret, dass Kreditkarten in der Version als Corporate Cards/Firmenkreditkarten künftig ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt werden dürfen. Der Rahmenvertrag mit dem BDPh war in der Version von Firmenkreditkarten gestaltet. Die gesetzlichen Vorgaben konnten nicht erfüllt werden, da die Mitglieder ihre Karten für private Umsätze verwenden. Über diesen Sachverhalt hat die Degussa Bank sehr spät informiert, so dass einerseits aus zeitlichen Gründen und andererseits aufgrund der deutlichen schlechteren Konditionen für privat genutzte Karten kein neuer Rahmenvertrag zustande kam.

(Eingestellt von: REINHARD KÜCHLER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht