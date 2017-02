(ga) Von vielen Sammlern schon freudig erwartet, findet der alljährliche Großtauschtag der Briefmarkenfreunde Nürtingen/N. diesmal am Sonntag, 19. Februar 2017, 9-16 Uhr in der Beutwang-Halle Nürtingen-Neckarhausen, Im Beutwang 2, statt. Briefmarken, Briefe, Heimatbelege, Ansichtskarten, Münzen, Zubehör – alles wird in reicher Auswahl in der voll belegten Halle vorhanden sein. Hier sollte jeder das finden, was er schon lange sucht. Auch Wissbegierige kommen auf ihre Kosten, denn es gibt Fachvorträge bekannter Philatelisten zu den Themen „Die deutsche Postverwaltung in den österreichischen Zollausschlussgebieten Kleinwalsertal und Jungholz 1945/50“ um 10 Uhr und „Inflation – Paketkarten mit Zusatzdiensten und Besonderheiten“ um 11.15 Uhr. Weitere Angebote sind der kostenlose Beratungsdienst sowie eine Briefmarkenschau mit großer Themenvielfalt. Infos sind auf der Web-Seite www.vdb-nuertingen.de zu finden. Auskünfte erteilt Johannes Häge unter e-mail webmaster@vdb-nuertingen.de oder Tel. 07127-59540.