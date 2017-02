Als erste Stadt der Welt wird Heilbronn am 16. Januar 1892 an eine Fernstromleitung angeschlossen Am 16. Januar 1892 wird in Heilbronn Weltgeschichte geschrieben: Als erste Stadt der Welt wird Heilbronn an eine Fernstromleitung angeschlossen. Die Stromleitung führt vom Kraftwerk Lauffen am Neckar, wo der Strom erzeugt wird, nach Heilbronn. Dieses Ereignis wird mit zwei Briefmarken Individuell gewürdigt. Kreiert wurde die Marke wieder einmal von Alexander Schonath vom Heilbronner Philatelisten-Verein e. V. Die Marken zeigen historische Fotos aus den Jahren 1891 und 1892. Das Foto von der Beleuchtung der Bahnhofsstraße stellte dankenswerterweise das Stadtarchiv Heilbronn zur Verfügung. Das Foto von Kraftwerk Lauffen kam freundlicherweise vom Historischen Museum München. Entstanden ist dieses Foto anlässlich der ersten Übertragung elektrischer Energie mit hochgespanntem Drehstrom von Lauffen nach Frankfurt am Main. Dort wurde anlässlich der „Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung“ im Jahr 1891 die Drehstromübertragung von Lauffen nach Frankfurt am Main präsentiert. Auch für dieses Ereignis erschienen zwei individuelle Briefmarken. Die eine Marke zeigt ebenfalls das Kraftwerk Lauffen. Die zweite Marke zeigt die „Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung“. Auch dieses historische Foto wurde vom Deutschen Museum München zur Verfügung gestellt. Die Briefmarken können beim Tauschtag des Heilbronner Philatelisten-Vereins e. V. jeweils paarweise zum Preis von 4,00 Euro erworben werden. Der Tauschtag findet am Sonntag, den 5. Februar in der Festhalle Harmonie, Allee 28, 74072 Heilbronn, in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei. Gäste und junge Sammlerinnen und Sammler sind herzlich willkommen.