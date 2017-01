(BDPh) Nach 16 Jahren Arbeit in der FIP Kommission Postgeschichte, davon die letzten 8 Jahre als Vorsitzender, hat Kurt Kimmel turnusmäßig sein Amt in jüngere Hände übergeben. Für seine hervorragende Arbeit wurde er beim 74. FIP Kongress von FIP Präsident Tay Peng Hian unter großem Applaus der Delegierten ausgezeichnet. Kurt Kimmel ist seit 1956 FIP-Aussteller und seit 1965 FIP-Juror. Der sympathische Schweizer ist auch in Deutschland bekannt und genießt seit Jahren für seine Arbeit in der Jury beim internationalen Wettbewerb Postgeschichte Live in Sindelfingen hohes Ansehen. Foto: v.l. FIP-Präsident Tay Peng Hian und Kurt Kimmel