20.01.2017 Kategorie: Nachrichten Briefmarkenfreunde Neuwied Philatelietag/Großtauschtag (jg) Am 5. März 2017 veranstalten die Briefmarkenfreunde Neuwied wieder ihren Philatelietag in der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße – Beginn 9.00 Uhr. In diesem Jahr wird an die Inbetrieb-nahme der ersten "Fliegenden Brücke" über den Rhein im Jahre 1817 erinnert. Die "Fliegende Brücke", im Volksmund "Gier-Ponte" genannt verband Neuwied mit Weißenthurm. Der abgebildete Sonderstempel ist beim Sonderpostamt erhältlich. Neben Philatelietag und Großtauschtag mit überregionalen Händlern, wird eine Briefmarkenausstellung der „offenen Klasse“ präsentiert. Die vom Verein herausgegebenen Ganzsachen sind vor Ort erhältlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei den Briefmarkenfreunden Neuwied: Jürgen Glahé Hinter dem Backhaus 1 56218 Mülheim-Kärlich (Tel. 02630/1339) eMail mk.glahe@t-online.de

