(BDPh) Hoffentlich ein gutes Omen: Am Freitag, den 13. Januar, wurden die finalen Arbeiten des neuen Heftes fertig gestellt. Am heutigen Tag erfolgt die Übergabe der Druck-PDF an die Druckerei. Ein Arbeitsprozess, der seit vielen Jahren wie selbstverständlich über die Bühne ging, hatte diesen Monat zu einem besonderen Kribbeln im Bauch der Verantwortlichen geführt. Es handelt sich um das erste Heft der neuen Redaktion Philapress Zeitschriften und Medien GmbH & Co. KG unter der Leitung des Chefredakteurs Udo Angerstein und dem neuen Verlag Philatelie Promotion UG (haftungsbeschränkt), der neu gegründeten Tochtergesellschaft des BDPh. Seit Sommer vergangenen Jahres wurde in vielen Arbeitsschritten und mit großem Engagement aller Beteiligten auf diesen Tag hin gearbeitet. Eine Vielzahl von Prozessen musste neu organisiert werden, damit die Verbandszeitschrift pünktlich und mit bisheriger Qualität Ende Januar den BDPh-Mitgliedern zugestellt wird. Die philatelie ist die bedeutendste und auflagenstärkste Verbands- und Fachzeitschrift in Europa und soll es auch bleiben. Als weltweit einzige philatelistische Fachzeitschrift ist sie in den internationalen Online Shops Apple App und Google play beziehbar. Sie kann ebenso über Windows PC’s oder Laptops gelesen werden. Für Mitglieder sind alle Versionen kostenfrei möglich. Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen möchte findet hier bereits das Inhaltsverzeichnis