12.01.2017 Kategorie: Veranstaltungen 163. Main-Großtauschtag am 15. Januar in Frankfurt/Main Auf nach Frankfurt... Der Frankfurter Briefmarken Verein VFB „Moenus 1911“ e.V. lädt am Sonntag, 15. Januar, von 8 bis 15 Uhr zum 163. Main-Großtauschtag ins Haus Ronneburg, Gelnhäuserstr. 2, 60435 Frankfurt ein. Hier gibt es Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten und einen Sonderstand mit einem Großangebot von China in Form von Marken und Blöcken. Auch gibt es einen Beratungsstand für alle, die ihre Briefmarken verwerten oder geerbte Sammlungen veräußern wollen. Weiterhin ist mit „Eigenbewirtung“ für das leibliche Wohl gesorgt. Kontakt gibt es unter Bodovonkutzleben@t-online.de oder Telefon 069-531316.

