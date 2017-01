(hs) Vom 31. März bis 2. April 2017 veranstalten die Briefmarkenfreunde Leverkusen e.V., die Briefmarkenfreunde Opladen e.V., der Briefmarkensammlerverein Bayer e.V., die Briefmarkenfreunde Monheim e.V. und die Gemeinschaft für Gegenwartsphilatelie e.V. in Verbindung mit dem Verband der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen e.V. im Forum, Leverkusen-Mitte, unter der Schirmherrschaft von Herrn Oberbürgermeister Uwe Richrath die Briefmarkenausstellung RHEIN-RUHR-POSTA ´17 (Rang 2 und 3). Anmeldeschluss für Exponate war am 31. Dezember 2016. Angemeldet wurden 24 Exponate der Junioren und 80 Exponate der Senioren. Im Rahmen der RHEIN-RUHR-POSTA ´17 findet am 2. April 2017 der Verbandstag des Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen e.V. statt. Die Arbeits- und Forschungsgemein-schaften Landkarten e.V., UNOP e.V., Polarphilatelie e.V., Nordische Staaten e.V., Weltraumphilatelie e.V. und Münzen und Geldwesen treffen sich während der RRP ´17. Die Öffnungszeiten: 31.03.2017 10:00 Uhr Eröffnung der RHEIN-RUHR-POSTA ´17 11:00 bis 17:00 Uhr Ausstellung, Stände und Sonderpostfiliale 01.04.2017 10:00 bis 17:00 Uhr Ausstellung, Tausch, Stände und Sonderpostfiliale 02.04.2017 10:00 bis 16:00 Uhr Ausstellung, Stände und Sonderpostfiliale 10:00 bis 14:00 Uhr Verbandstag des VdPh in NRW e.V. Die Sonderpostfiliale wird folgende Sonderstempel führen: 31.03. bis 02.04.2017: RHEIN-RUHR-POSTA ´17 150 Jahre Norddeutscher Bund 31.03.2017: Tag der Naturwissenschaften 100. Todestag von Emil von Behring (1854 bis 1917), 1. Nobelpreisträger für Physiologie (Medizin) 01.04.2017: Tag der Leverkusen-Philatelie Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio (Montanus), Dichter (1806 bis 1876) 02.04.2017: Verbandstag des Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen Oskar Erbslöh (1879 bis 1910), Luftschiffpionier Zwei verschiedene Marken Individuell zur RRP ´17 (70 Cent) sind bereits verfügbar: 1) RRP ´17 – 150 Jahre Nordeutscher Bund 2,50 € 2) RRP ´17 – Luftschiff von Oskar Erbslöh 2,50 € Versandkostenanteil 1 €. Bestellungen an: Helmut Stümmer, Postfach 11 02 22, 97029 Würzburg, DE 03 7905 0000 0003 4032 35, helmut.stuemmer@t-online.de Das Forum liegt neben dem Bahnhof Leverkusen-Mitte, wo die S-Bahnlinie 6 und die Regionalexpresslinien 1 und 5 halten. Parkmöglichkeiten bestehen im Forum. Auskünfte erteilt: Herbert Schumacher, Postfach 24 01 01, 51321 Leverkusen, Ruf: (0214) 312 680 73, nc-schumahe46@netcologne.de