26.12.2016 Kategorie: Nachrichten Neues Heft 58 der Zeitschrift "Der Bote" erschienen Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke (hs – 21. Dezember 2016) Das Heft 58 der Zeitschrift der Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke im Bund Deutscher Philatelisten, "Der Bote", ist erschienen. Das sind die Beiträge: Inhaltsverzeichnis Grußwort (S. 4) Kurzbericht Der Tag der Briefmarke in Palästina: Tel Aviv 15. bis 17. Dezember 1945. Nachtrag (S. 5) Dokumentation Der erste Tag der Briefmarke in Brasilien (S. 7) Dokumentation Das Jubiläum „100 Jahre Briefmarken“ und der „Tag der Briefmarke“ in Brasilien im Jahre 1940 (S.17) Kurzbericht Neues über den ersten Tag der Briefmarke in den USA: Nicht Denver am 3. Dezember 1982, sondern Dallas am 22. Juni 1937 (S. 22) Kurzbericht Tag der Briefmarke 1942 in München: P 308-01 tatsächlich durch Rohrpost befördert? (S.26) Dokumentation Der Tag der Briefmarke im „Unabhängigen Staat Kroatien“: Zagreb 12. Januar 1942 (S. 29) Kurzbericht Ein Gruß v. Rudolphis nach Kroatien im Jahre 1939 (S. 35) Forschungsbericht Der erste Tag der Briefmarke in Österreich nach dem Ende des II. Weltkrieges im Dezember 1947: Graz, Weiz, Wien – aber nicht in Kufstein (S. 37) Forschungsbericht Aufdrucke „1. Internationale Briefmarkenmesse Essen“ auf Postwertzeichen zum Tag der Briefmarke 1975 und 1976: Auftraggeber und Drucker bleiben unbekannt (S. 54) Dokumentation Der Tag der Briefmarke in der Volksrepublik Angola 1976 und 1977 (S. 67) Information 80 Jahre Tag der Briefmarke in Deutschland: Rede auf der Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen zum Tag der Briefmarke 2016 (S. 75) Das Heft hat einen Umfang von 80 Seiten. Es kann zum Preis von 7,50 €, der Versand ist eingeschlossen, beim 1. Vorsitzenden der Forschungsgemeinschaft bezogen werden: Claus Bellgardt, Hülsdonker Str. 40, 47441 Moers, 02841 25 641, info@tag-der-briefmarke.org www.tag-der-briefmarke.org

