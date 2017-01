(SF) Für den Tauschtag am 12.2.2017, 9:00 – 14:00 Uhr, in der Stadthalle Germering war es diesmal einfach, ein Motto und ein passendes Stempelmotiv zu finden:Der wichtigste Jahrestag 2017 dürfte „500 Jahre Reformation“ sein. Ihr Beginn wird allgemein auf 1517 datiert, denn Martin Luther soll seine 95 Thesen am31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben, was aber umstritten ist. Allerdings wurden die „Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum“, in frühen deutschen Drucken „Propositiones wider das Ablas“ bezeichnet, am 31. Oktober 1517 als Beifügung an einen Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, erstmals in Umlauf gebracht. Was einen Anstoß zur Reformation in der katholischen Kirche bewirken sollte und sich vor allemgegen Ablassbriefe und der Käuflichkeit kirchlicher Ämter richtete, wurde zwischen 1517 und 1648 zu einer Erneuerungsbewegung, die im westlichen Christentum zur Abspaltung in verschiedene protestantische Kirchen führte. Die wichtigsten dieser Konfessionen sind die Lutheraner und die Reformierten (darunter Calvinisten, Zwinglianer und Presbyterianer). Hinzu kommen die radikalreformatorischen Täufer. In Ländern außerhalb Deutschlands verlief die Reformation zum Teil ganz anders. So entstand in England der Anglikanismus und in Teilen Osteuropas der Unitarismus. Zahlreiche weitere Aufspaltungen folgten. In Ländern, die der römischen Kirche treu blieben, kamen manche Anliegen der Reformation in der Gegenreformation und der katholischen Reform zum Ausdruck. Die Gegenreformation leitete der von Ignatius von Loyola gegründete Orden der Jesuiten ein.Die Reformation bewirkte auch eine Zeitspanne kriegerischer Auseinandersetzungen von den Hussitenkriegen bis zum Dreißigjährigen Krieg. Als Abschluss der Reformation wird allgemein der Westfälische Frieden von 1648 betrachtet, aber noch in unserer Zeit waren religiöse Auseinandersetzungen mit Ursache im Nordirlandkonflikt. Die von Martin Luther und anderen, insbesondere Philipp Melanchton, angefertigte Bibelübersetzung in das Frühneuhochdeutsche war neben ihrer religiösen Bedeutung, auch durch neue Drucktechniken, Wegbereiterin des Neuhochdeutschen und bereicherte bis heute unseren Wortschatz. Zum Tauschtag haben wir einen Plusbrief mit Zudruck, eine Abbildung der Thesentüre der Schlosskirche Wittenberg, entworfen. Zu unserem Tauschtag in der Stadthalle Germering haben wir das Erlebnisteam: Briefmarken vor Ort. Dadurch kann der Plusbrief mit Zudruck „Thesentür“ und Sonderstempel „500 Jahre Reformation“ zum Preis von 2,– € mit direkter Zusendung angeboten werden. Für einen Versand im Kuvert kommen einmalig innerhalb Deutschlands 1,45 €, weltweit 3,70 € Porto hinzu. Quellen: de.wikipedia.org Weitere Infos:Erwin Götzinger Schatzmeister Deisenhofener Str. 72, 81539 Münchenmailto: egoetzinger@aol.com