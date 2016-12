Aktuelle Nachrichten des BDPh







19.12.2016 Kategorie: Nachrichten Arge Portugal Arge veröffentlicht dritte Ausgabe der kostenlosen digitalen Zeitschrift „Moderne Angola-Philatelie“ (rk) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Portugal und ehemalige Kolonien e.V. im BDPh e.V. legt die dritte Ausgabe der kostenlosen digitalen Zeitschrift „Moderne Angola-Philatelie“ (MAP) vor. Die beiden ersten Ausgaben vom Juli und Oktober 2016 wurden von den Lesern mit sehr großem Interesse wahrgenommen, da es bisher keine vergleichbare Publikation über Angola seit der Unabhängigkeit bzw. die ehemaligen portugiesischen Kolonialgebiete im deutschsprachigen Raum gibt. Für 2017 sind insgesamt drei Hefte geplant. In dieser Ausgabe werden zunächst die Ersttagsbriefe und Sonderumschläge des Clube Filatelico de Angola der Jahre 1975 und 1976 zeigt. Bis zu seiner Auflösung produzierte der Verein zahlreiche Propagandastempel. Außerdem werden einige Abarten einer Marke aus dem Jahr 1983 abgebildet, die bei Auktionen in Portugal angeboten wurden. Die ersten beiden Ausgaben der MAP waren auf ein großes Leserinteresse gestoßen. Sie können jederzeit kostenlos bestellt werden ausschließlich per E-Mail über die Adresse reinhardkuechler@yahoo.de

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







