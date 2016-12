Auftakt ins Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“

(ws) Der beliebte Wittekind-Großtauschtag der Briefmarkenfreunde aus der ostwestfälischen Sammlerhochburg Herford geht ins „verflixte 7. Jahr“: Am 22. Januar 2017 findet das mittlerweile schon zur Tradition gewordene Sammlertreffen am vierten Sonntag im Januar statt. Veranstaltungsort ist erneut das evangelische Gemeindehaus „Rabeneck-Haus“ in der Nachbargemeinde Hiddenhausen. Der aktuelle Sonderstempel passt perfekt zu der örtlichen Umgebung mit Gemeindehaus und Kirche: Die Herforder Sammler haben das Gemälde „Luthers Thesenanschlag“ des belgischen Historienmalers Ferdinand Pauwels (1830 - 1904) als Motiv für den Stempel ausgewählt. Die Grafik zeigt den legendären Moment, in dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirsche zu Wittenberg anschlägt und so im Jahr 1517 die Reformation auslöst. Passend zum Sonderstempel haben die Veranstalter auch eine Sonderpostkarte (rückseitig auch als Maximumkarte einsetzbar) sowie eine Zudruckganzsache aufgelegt. Als Frankatur für die Karte bietet sich nicht nur eine beliebige 45-Cent-Marke, sondern - als portogerecht frankierte Postkarte mit Zusatzleistung Einwurf-Einschreiben - auch die neue 260-Cent-Sondermarke „Die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers“ an, die am 2. Januar 2017 an die Postschalter kommt. Das attraktive Stempelmotiv und das ungewöhnliche Belegprogramm dürften nicht nur für Sammler von religiösen und geschichtlichen Motiven ein ganz besonderer Leckerbissen sein. Eine kleine Werbeschau mit einem Exponaten über Leben und Werk Martin Luthers rundet die Veranstaltung ab.

Der Wittekind-Tauschtag als einer der ersten überregionalen Sammlertreffs nach dem Jahreswechsel hat längst seinen festen Platz im Terminkalender der ostwestfälischen Sammler gefunden und erfreut sich alljährlich dreistelliger Besucherzahlen. Das „Rabeneck-Haus“ (Neuer Weg 3 in 32120 Hiddenhausen) ist über die Autobahnen A2 und A 30 sowie über die Bundesstraßen B 61 und B 239 verkehrstechnisch gut zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe des „Rabeneck-Hauses“ in ausreichender Anzahl vorhanden. Der Tauschtag beginnt um 9.00 Uhr und endet um 14.00 Uhr.

Die Deutsche Post AG ist bei der Veranstaltung vor Ort mit dem Team „Erlebnis: Briefmarken“ vertreten und hat das komplette aktuelle philatelistische Sortiment im Gepäck. Der ausrichtende Herforder Sammlerverein hat (neben dem aktuellen Belegprogramm) auch noch zahlreiche Belege von früheren Veranstaltungen im Angebot. Kinder und Jugendliche können an einem Rate- und Spieleprogramm teilnehmen. Für einen preisgünstigen Imbiss ist bei der Veranstaltung ebenfalls gesorgt.

Der Eintritt zum Tauschtag ist frei; Tischreservierungen sind für 10 € je Tisch möglich. Nähere Informationen zum Tauschtag sowie eine Anfahrtskizze und das Belegprogramm können gegen 70 Cent Portoersatz bei der Briefmarkengilde Wittekind Herford, Rüdiger Griese, Siedlungstraße 17, 32120 Hiddenhausen, oder per E-Mail an briefmarkenfreunde-herford@web.de angefordert werden. Sie sind ab Januar 2017 auch auf der Homepage des Vereins unter www.briefmarkengilde.de zu finden.