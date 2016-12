(hk) Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. veranstalten zum ersten mal einen zweiten Großtauschtag in einem Jahr für Briefmarken-, Postkarten- und Münzen am 11. Dezember 2016 von 9 bis 14 Uhr. Händler und Sammler aus der der Region und den angrenzenden Länder Belgien und den Niederlanden werden wieder erwartet. Die Deutsche Post beteiligt sich wie immer mit ihrem Team "Erlebnis: Briefmarken" und führt den Sonderstempel mit Abb. des Aachener Dom von 1850 zum Weihnachtsmarkt um Dom und Rathaus. Einen entsprechenden Beleg als Sonderumschlag mit dem passenden Motiv des Sonderstempels geht auf die Veranstaltung und den „Weihnachtsmarkt in Aachen“ ein. Auch wird wieder eine Werbeschau für interessierte Sammler angeboten. Eine Cafeteria mit Kleinigkeiten ist ebenfalls vorhanden. Alle aktuellen Michel-Standard-Kataloge stehen allen Sammlern kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung. Im Anschluss ist sicher ein Besuch des Weihnachtsmarktes für alle Besucher des Großtauschtages ein weiteres lohnendes Ziel an diesem Tag (11 bis 21 Uhr geöffnet). Er ist einer der schönsten in ganz Deutschland und kam 2015 beim Onlinevoting „Best European Christmas Market“ auf Platz 3. Auch dieses Jahr ist er wieder dafür nominiert. Der Großtauschtag findet am 11. Dezember 2016 in der Mensa der Fachhochschule Aachen, Bayernallee 9, in 52066 Aachen - Burtscheid von 9 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe der Mensa ausreichend vorhanden. Kontakt für Händler und Sammler: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241 – 526514, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de.