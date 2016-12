Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.12.2016 Kategorie: Jugend Schwaneberger Verlag unterstützt die Jugendarbeit des BDPh Neben Alben, Lupen und Pinzetten gibt es jetzt auch Kataloge (hj) Die Aktion des BDPh, im 1. Schulhalbjahr 2016/2017 neu gegründeten Jugendgruppen und Schul-Arbeitsgemeinschaften mit Lupen, Pinzetten und Alben auszustatten, nimmt Fahrt auf. Einige Schul-Arbeitsgemeinschaften und eine neue Jugendgruppe konnten bereits mit dem angebotenen Material versorgt werden. Dank eines Spenders und dem Auktionshaus Gärtner gab es Alben, Lupen und Pinzetten. Nun hat auch der Schwaneberger Verlag dem BDPh seine Unterstützung für das Projekt zugesagt. Der Schwaneberger Verlag spendet für die neuen Gruppen Motivkataloge über Vögel und Eisenbahnen. Somit können sich die Kinder und Jugendlichen auch noch über Kataloge freuen. Selbstverständlich bekommen die Gruppen, die bereits Material erhalten haben, ebenfalls die Kataloge zugeschickt. Damit gibt es für die Kinder und Jugendlichen in den Gruppen im Dezember noch eine Überraschung und ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. In dem Zusammenhang bedanke ich mich auch bei einem unserer Sammler. Nachdem er von der Aktion gelesen hatte, hat er spontan einen namhaften Betrag für die Jugendarbeit des BDPh gespendet. Ich bin überwältigt von dieser Spendenbereitschaft und sage allen Spendern DANKE! Und so kommen auch Sie an die Ausstattung: Wenn Sie im 1. Schulhalbjahr 2016/2017 eine Jugendgruppe oder eine Schul-Arbeitsgemeinschaft gegründet haben, dann melden Sie sich bitte beim Bund Deutscher Philatelisten, Ressort Jugend, Familie, Bildung, Helma Janssen, Am Helling 11, 26802 Moormerland. Fügen Sie der Meldung eine Bestätigung über die Gründung der Gruppe/Schul-AG mit den Namen der Kinder bei. Diese Bestätigung kann bei Anmeldung der Gruppe/Schul-AG in der Deutschen Philatelisten-Jugend von der Geschäftsstelle der Deutschen Philatelisten-Jugend, bei einer Schul-AG von der Schule, oder bei der Meldung über den Verein vom Vereinsvorsitzenden ausgestellt werden. Helma Janssen Bund Deutscher Philatelisten Ressort Jugend, Familie, Bildung

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







