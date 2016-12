(ab) Mit vielen weihnachtlichen Themen glänzt der kommende Junge Sammler. Hauptthema der Ausgabe ist nämlich das Weihnachtspostamt Christkindl in Österreich. Die postalischen Besonderheiten werden dabei durchleuchtet. Die Vielfalt der weihnachtlichen Motive der Stempel kommen in einem kleinen Stempelkatalog zum Ausdruck. Da kann jeder junge Sammler leicht feststellen, welcher Stempel noch fehlt oder welcher Stempel auch in die eigene Sammlung passt. Aber auch andere Themen sind enthalten. So kommt der zweite Teil des Beitrags "Die Ganzsachen Niederländisch-Indiens" (Teil 1 in Heft 2/2016) und als Nachtrag zur Jubiläumsausgabe 50 Jahre DPhJ nun noch der Beitrag zu den Nationalen Jugendausstellungen in der DDR. Beiträge aus den Landesringen, das beliebte Junge Sammler-Quiz, eine weihnachtliche Geschichte zum Lesen und viele andere aktuelle Meldungen runden das Angebot ab. Der Junge Sammler ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. Probehefte können bei der DPhJ-Geschäftsstelle, Ahornweg 48 in 52511 Geilenkirchen gegen frankierten Rückumschlag (€ 1,45) angefordert werden. Anforderungen bitte mit Altersangabe. Probehefte können an Interessenten nur einmal abgegeben werden. Bei wiederholten Anforderungen müssen die Hefte leider berechnet werden. Die Hefte eigenen sich auch gut um mit Kindern und Jugendlichen mit Briefmarken zu arbeiten.