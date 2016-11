Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.11.2016 Kategorie: Nachrichten Verwaltungsratssitzung 19./20. November 2016 (wm) Am Wochenende trafen sich die Vorsitzenden aller Mitgliedsverbände zur Verwaltungsratssitzung in Bonn. Der neue Geschäftsführer des BDPh, Reinhard Küchler und die neue Redaktion „philatelie“ mit Geschäftsführer Ernst-Wilhelm Isermann und Redakteur Udo Angerstein stellten sich vor. Die Verbandsvorsitzenden äußerten ihre Vorstellungen zum künftigen Inhalt der „philatelie“. Uwe Decker berichtete ausführlich über die Vergabeverhandlungen und den Vertrag mit der neuen Redaktion, der dem BDPh sehr deutliche Einsparungen bringt und über die Vorgänge in der Stiftung für Philatelie und Postgeschichte. Der von einer großen Anzahl von Mitgliedsverbänden gestellte Antrag auf eine außerordentliche Hauptversammlung mit der alleinigen Tagesordnung „Abwahl und Neuwahl des Präsidenten“ wurde eingehend diskutiert. Nähere Begründungen für den Antrag oder Namen von Kandidaten waren nicht zu erfahren. Der Bundesvorstand hat den Antrag abgelehnt, da er nicht satzungskonform ist. Die Antragsteller haben nun beim Amtsgericht Bonn eine Vollmacht beantragt, eine außerordentliche Hautversammlung einzuberufen. Die Entscheidung liegt nun beim Rechtspfleger dieses Gerichtes, bei dem der BDPh ins Vereinsregister eingetragen ist. Sollte das Gericht dem Antrag kurzfristig zustimmen, wäre eine Versammlung im April 2017 denkbar. Da der Verwaltungsrat noch viele andere Punkte in der Satzung sieht, die besser formuliert sein könnten, wird eine neue Satzung erarbeitet und angestrebt, diese noch im September 2017 in Wittenberg zum Beschluss vorzulegen.

