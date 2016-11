(JB) Die 27. Internationale Briefmarken-Messe Essen vom 11. bis 13. Mai 2017 verspricht wieder ein herausragendes Ereignis zu werden, deren Stellenwert dadurch unterstrichen wird, dass die PostEurop wieder ein Seminar für Ihre Mitglieds-Postverwaltungen abhält, was zu zusätzlicher europaweiter Aufmerksamkeit führt.Den Besuchern wird wieder einiges geboten. Geplant ist z. B. die Fortsetzung der auch in diesem Jahr sehr erfolgreichen BDPh-Akademie für Sammler. Neben einer Marken-Übergabe durch die Deutsche Post wird es Autogrammstunden geben. Aber in erster Linie kommen die Besucher natürlich, um zu kaufen. Fünf Monate vor Beginn haben sich bereits rund 100 Aussteller aus dem In- und Ausland angemeldet.