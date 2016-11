(BDPh) Bereits von 2002 bis 2012 hat die private Initiative Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries eine Umfrage über die weltweit schönsten Briefmarken durchgeführt. Am Wettbewerb hatten bis zu 50 Postverwaltungen aus aller Welt teilgenommen. Nach drei Jahren Pause wurde die Initiative in 2016 wieder gestartet. Die Panorama Marke Chiemsee wurde mit dem 1. Platz beim Best Stamp Award ausgezeichnet und der Asterix Block mit dem 2. Platz beim Design Award. Die Auszeichnung wurde von Cheng Lu, dem Vorsitzenden des Förderungsverbandes Entwicklung und Forschung Westchinas, an Carla Michel, Ehrenvorsitzende der Forschungsgemeinschaft China-Philatelie im BDPh, übergeben. Carla Michel pflegt seit Jahrzehnten gute Beziehungen in das Reich der Mitte. China ist ein bedeutendes Sammlerland mit 3,5 Mio. Mitgliedern und geschätzten 30 Mio. Briefmarken Begeisterten. Bei der Philataipei 2016 World Stamp Championship Exhibition war die aktive Philatelistin einzige Ausstellerin mit einem chinesischen Exponat. Sie erhielt mit „Taxe percue - postage paid - postmarks of the People’s Republic of China” Großsilber.