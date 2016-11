Aktuelle Nachrichten des BDPh







24.11.2016 Kategorie: DPhJ Stiftungswettbewerb 2017 "For­schung und Technik DPhJ (hw) Im Jahre 2017 haben wieder alle jungen Briefmarkensammler bis zum 21. Lebens­jahr, sowie Jugendgruppen, Schulklassen und Arbeitsgemeinschaften, im Herbst die Gelegenheit, sich an einer offenen Wettbewerbsbriefmarkenausstellung – dem Stif­tungswettbewerb – zu beteiligen. An diesem Wettbewerb können sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder der Deutschen Philatelisten Jugend e. V. teilnehmen. 2017 lautet das Thema unter dem Sammlungen ausgestellt werden können „Forschung und Technik“. Die Ausstellung zu dem jährlichen Wettbewerb wird vom 16. bis 17. September 2017 zusammen mit den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der jungen Briefmarkenfreunde in 52428 Jülich durchgeführt. Zum Wettbewerb sind Exponate mit jeweils 12, 24 oder 36 Blatt (Format A4 oder Albumblatt-Format) mit Briefmarken, Stempeln und sonstigem philatelistischen Mate­rial zum Thema „Forschung und Technik“ zu gestalten. Zahlreiche Exponatthemen bieten sich zum Mitmachen an. Hier ein paar Beispiele: Dauerserie „Industrie und Technik“, Traktoren und Erntehelfer, Die Dampfmaschine, Automobile, Eisenbahnen, Flugzeuge, Das Atom, Chemie, Biologie, Mikroelektronik, Das Telefon, Der Weltraum – unendliche Weiten, Reise zum Mittelpunkt der Erde, Die Tiefsee und vieles mehr. Näheres kann der Ausschreibung entnommen werden, die im Internet unter www.dphj.de zu finden ist und dort auch herunter geladen werden kann. Unter der Rubik „Stiftungswettbewerb“ sind auch weitere Informationen, Hinweise und Hilfen zur Gestaltung eines passenden Exponates zu erhalten. Die Exponate müssen mit einem Anmeldeformular, das ebenfalls bei der Ausschreibung unter www.dphj.de zu finden ist, schriftlich bis zum 30. April 2017 angemeldet werden. Die Anmeldeadresse lautet:

Heinz-Peter Claßen Schwedenschanze 21, 52428 Jülich Die Exponate selbst müssen so rechtzeitig abgeschickt werden, dass sie bis zum 1.September 2017 bei der Ausstellungsleitung eingegangen sind.

