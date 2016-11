(ok) Der Film „Das Erbe“ soll das Briefmarkensammeln wieder populärer und aus passiven Marken-Besitzern und Erben aktive Sammler machen. Die Produktion ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schwaneberger Verlages mit namhaften Partnern aus der Philatelie. Unzählige Briefmarken-Sammlungen liegen in Deutschland ungenutzt in der Ecke – mitsamt vielleicht darin schlummernder Schätze! Wer eine Sammlung erbt oder findet, weiß zumeist im ersten Moment nichts damit anzufangen. Weitersammeln oder veräußern? Und wie? Häufig wird der Betreffende entweder gar nicht aktiv oder aber er wendet sich an den erstbesten Händler, welcher ihm die oft große Anzahl von Marken zu einem meist geringen Preis abkauft – letzten Endes sind Verkäufer wie Händler unzufrieden. Doch wie kann man Briefmarken-Besitzern und Erben den Weg in die Philatelie ebnen und sie auf den ideellen oder monetären Wert von Marken aufmerksam machen? Auf Initiative von MICHEL-Geschäftsführer Hans W. Hohenester und in Zusammenarbeit mit vielen Unterstützern aus der ganzen Philatelie entstand nun an der renommierten Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München ein Werbefilm, der sich diesem Thema seriös, emotional und doch auch mit Witz nähert. Das junge Regisseur- und Produzententeam hat es geschafft, das alte und weltweit bekannte Thema des Briefmarkensammelns dynamisch umzusetzen und für die digitale Verbreitung aufzubereiten. Der Film läuft ab sofort bei YouTube und wird auch auf allen Medien der Sponsoren zu sehen sein: http://www.briefmarken.de/daserbe. Das Ziel der Aktion ist die stärkere öffentliche Wahrnehmung der Philatelie als sinnvolles Hobby. Vor allem aber sollen Markenbesitzer und Erben dazu angeregt werden, sich mit ihrer Sammlung auseinanderzusetzten – in der Gemeinschaft, in Nachschlagewerken, bei Spezialisten, aber auch ganz für sich allein. Nur so können sie herausfinden, welche Geschichten und Raritäten sich zwischen den Albenblättern verbergen!