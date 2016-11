(BDPh) Gemeinsam mit Spanien, Ungarn und den USA ist der BDPh in Jerusalem eingeladen. Die sehr gut organisierte Ausstellung gehört mit knapp 400 Rahmen eher zu den Kleineren, kann jedoch mit hochwertigen Exponaten glänzen und ist sehr gut besucht. Eine deutsche Reisegruppe mit

Ausstellern, Ralf Ebner als Kommissar und Juror und BDPh-Präsident Uwe

Decker ist vor Ort und baut die internationalen Kontakte aus. Beim Gala-Dinner mit den internationalen Gästen wurde dem Isrealischen Verband

die Gegeneinladung zur Rang 1 Ausstellung in Fellbach in 2018 ausgesprochen. Damit wird nach Oldenburg 2017 gemeinsam mit Dänemark, auch in 2018 eine weitere bilaterale Rang 1 Ausstellung mit internationaler Beteiligung druchgeführt.



Die besten Exponate der Ausstellung waren "Britisch Guiana Classic Period"

(Israel), u.a. mit den erlesenen Stücken aus dem Nachlass des verstorbenen

Du Pont Erben und "Victorian Outgoing Indian Mail to GB, Europe, and

USA1854-1876" (USA)jeweils mit Groß Gold. Bestes deutsche Exponat war

"Nepal" von Johannes Bornmann mit Gold. Thomas Radzuweit mit

"Persecution-Resistance-Holocaust" erhielt ebenfalls Gold, Christian

Czubek mit "Gronland, Kalaallit Ninaat" und Hans Werner Salzmann mit "By

Bicycle to the Front" je Groß Vermeil und Georg Neusel mit "Martin Luther

King" Groß Silber. Dietrich Ecklebe wurde mit seinem Literaturexponat

"UNESCO - World Heritage" mit Groß Silber prämiert.







Fotos:

Ralf Ebener beim Aufbau

Lange Schlange beim Sonderpostamt