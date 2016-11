Der jährliche Der jährliche Tag der offenen Tür findet in diesem Jahr unter dem Jubiläumsmotto: „85 Jahre Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; 1931 – 2016“ statt. Ein Sonderstempel mit Abbildung der alten Fähre „Secundus“ zwischen Kiel und dem Ostufer nach Gaarden und zurück aus der Gründerzeit des Vereins wird den jährlichen Erlebnistag für Sammler , Tauscher und Gäste bereichern . Zu Sonntag, 20.11.2016, lädt der Verein zwischen 09.00 und 14.00 Uhr zu einem Großtauschtag, Ständen, Besichtigung der Lose für die Vereinsauktion ein. Die Vereinsbücherei zeigt ausgewählte Werke und natürlich werden die aktuellen Kataloge bereitgehalten. Die Briefmarkenschau zeigt Belege, Stempel, Urkunden, Plakate aus dem langen Vereinsleben. 2 Rang 3 Ausstellungen, 4 Landesverbandsausstellungen im Rang 2, 2 Rang 1 Ausstellungen, 1 Bundes- und Philatelistentag sowie ein Philatelistentag hat der Verein bisher ausgerichtet. Jährlich beteiligt sich der Verein am Kieler Umschlag, an der Kieler Woche, am Tag der Briefmarke und vielen weiteren Veranstaltungen um sich aktiv am Kulturleben der Landeshauptstadt zu beteiligen.

Am Info-Stand des Vereins werden Ganzsachen, Postkarten, Briefumschläge, Gedenkblatt und Ansichtskarten bereitgehalten. Derzeit hat der Verein 175 Mitglieder und trifft sich jeden Dienstag ab 18.00. Uhr zum Vereinsabend mit Vorträgen, Tausch und Plausch, Präsentation von Sammlungsteilen der Mitglieder. Jedes Schiff (Primus, Secundus, Tertius) durfte 600 Personen aufnehmen und über die 400 Meter lange Strecke befördern. Oder es konnten mit jeder Fähre jeweils drei Pferdefuhrwerke übergesetzt werden, die damit den langen Weg um die „Kippe" einsparten. Die Schiffe fuhren von 5.50Uhr bis 22Uhr. Dafür mussten Erwachsene einen Fahrpreis von anfangs fünf und Kinder von zwei Pfennigen bezahlen. Einige durften allerdingst nicht an Bord: Betrunkene, Leichenwagen sowie Müllwagen waren von der Beförderung ausgeschlossen. Eine Bestellliste ist über den Vorsitzenden Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel; Tel.: 04340-4315; Fax: 04340-418 oder über: info@kieler-philatelistenverein.de zu beziehen. www.kieler-philatelistenverein.de

www.kieler-philatelistenverein.de