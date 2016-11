(BDPh) Vom 5. bis 6.11.16 hat der Briefmarkensammlerverein Gaildorf seinen 50. Geburtstag mit einer Rang 3 Ausstellung, Festabend und Großtauschtag gefeiert. Der rührige Verein mit seinen rund 70 Mitgliedern richtet alle 5 Jahre eine Rang 3 Ausstellung aus. Bereits bei der Gründung im Mai 1966 hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben, dass die Jugendarbeit gefördert wird. Das wird bis heute so gehandhabt und Günter Schary betreut seit 2002 die Jugendgruppe mit rund 10 Mitgliedern. Die Jugendlichen sind voll im Verein integriert und betätigen sich als aktive Aussteller bei der Wettbewerbsveranstaltung, sind beim Festabend dabei und helfen bei Großtauschtag in der Küchenabteilung. Kinder und Jugendliche sind auch heute noch an Briefmarken interessiert, wenn sie eine entsprechende Betreuung bekommen. Günter Schary wurde für seine Jugendarbeit mit der BDPh Verdienstnadel in Bronze vom 1. Vorsitzenden Bernhard Scheu ausgezeichnet. Bilder: v.l. Günter Schary, Bernhard Scheu Wie die alten sungen, so zwitschern die Jungen.