14.11.2016 Kategorie: Nachrichten LV Sachsen - Jurorenseminar 05.11.2016, 08239 Schönau (gf) Schon mehrere Jahre treffen sich die Preisrichter der Landesverbände Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu gemeinsamen Erfahrungsaustauchen und Seminaren. Dieses Jahr wurde das Treffen von Günter Feustel im Landgasthof „Schneider“ in Schönau im schönen Vogtland vom LV Sachsen ausgerichtet. 10 Preisrichter, unter ihnen Dr. Wolfgang Leupold und Alfred Schmidt, reisten an. Auf Grund guter Erfahrungen haben wir auch diesmal Aussteller und Interessenten namentlich angesprochen und ihnen den Vorschlag, ihre Ausstellungsobjekten oder Projekte den anwesenden Preisrichtern zum Begutachten außerhalb von Ausstellungen vorzustellen, gemacht. Damit steht etwas mehr Zeit zur Verfügung, um ihnen Tipps und Ratschläge zu geben. Dieses Angebot haben 5 Sammler und ein Landesringpreisrichter wahrgenommen. Es waren auch zwei aktive Erstaussteller dabei. Berichtet hat Dr. Wolfgang Leupold vom BDPh-Seminar in Bietigheim-Bissingen und Horst Teichmann hat die spezifischen Reglementpassagen der Klasse Luftpost an Hand seines DDR-Luftpostobjektes dargestellt. Günter Feustel erläuterte danach die Neuheiten von der Klasse OpenPhilately. Hierzu gab es Vorlagen von Günter Feustel (Heimatsammlung Klingenthal – Eisenbahn und Post) und Dr. Wolfgang Leupold (Russlanddeutsche) zum besseren Verständnis. Als Fazit konnten die anwesenden Preisrichter (unter ihnen auch ein neuer junger Eleve des LV Thüringen) nur positive Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Günter Feustel verabschiedete am folgenden Tag Peter Zschocke aus Limbach-Oberfrohna als Preisrichter. Peter Zschocke gibt aus Altersgründen seine Tätigkeit auf. Wünschen wir ihm noch viele schöne Jahre und viel Freude an der Philatelie. Horst Teichmann, Ellefeld, Torsten Jantsch, Zeulenroda, Dr. Wolfgang Leupold, Schleiz, Eckehard Fromm, Gotha, Bernd Meyer, Limbach-Oberfrohna, neuer Eleve Mario Stauch, Gotha, Horst Vorberg, Rainer Blum, Chemnitz Gast Dieter Pflugbeil, Zittau; LR-Juror Thomas Wünsche, im Vordergrund Gäste Jürgen Brendel und Reinhard Lindeck, Plauen; hinten Alfred Schmidt, Haldensleben; Gast Steffen Breitfeld, Netzschkau; Eleve Mario Stauch, Gotha.

