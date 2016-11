(hw) Die Deutsche Philatelisten Jugend e.V. verleiht seit Mitte der 1970er Jahre jährlich eine Goldene Ehrennadel an Persönlichkeiten, die die Arbeit der DPhJ e.V. in erheblichem Maße unterstützen. In diesem Jahr wurde die Goldene Ehrennadel der DPhJ in Sindelfingen beim Empfang des Landesverbandes Südwestdeutscher Briefmarkensammler-Vereine e.V. auf der Jugendbühne während der Briefmarkenbörse an Jan Billion verliehen. Er hat die Arbeit der DPhJ und deren Landesringe durch die großzügige kostenlose Bereitstellung von Flächen bei den Briefmarkenbörsen und –messen in Sindelfingen, München und Essen für die jeweiligen Jugendaktivitäten während der Messetage erheblich unterstützt und damit die Teilnahme der DPhJ bei diesen Veranstaltungen ermöglicht. Dafür bedankten sich der Vorsitzende der DPhJ und, stellvertretend für die betroffenen Landesringe, die Vorsitzende des Landesringes Südwest durch die Auszeichnung mit der Goldenen Ehrennadel 2016.