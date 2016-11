(cs) Eine Idee wird geboren:An einem Projekttag beschäftigten wir uns mit dem Thema Brief;Briefe zu verschiedenen Zeiten, Anlässen und Gründen. Dabei wurde uns klar, dass ein Brief auch ein Zeitdokument sein kann. Idee: Am 31.10.2016 möchten wir 500 Briefe in verschiedenen Sprachen rund um die Welt verschicken, um im Lutherjahr 2017mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Sprachen über Fragen der Toleranz, des Miteinander und des Friedens zu kommunizieren. Frances Steimel entwickelte im Rahmen ihres Praktikums bei der Firma Migas-Werbung unser Brieflogo. Während der großen Ferien wurden fleißig Adressen gesammelt. Hier halfen auch ehemalige Schüler, die jetzt im Ausland leben. Wir hatten so viele Adressen, dass wir auswählen konnten, denn wir wollten Schüler weltweit ansprechen, Kirchengemeinden, Politiker, aber auch Privatpersonen, die mit uns gemeinsam bereit sind, friedliebende Menschen zu vereinen. Nun wurden Texte entworfen, übersetzt in Französisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, auch ins Arabische. Da wir uns geeinigt hatten, Briefe persönlich zu verfassen und mit der Hand zu schreiben,konnte jeder seine Gedanken zu Papier bringen. Natürlich wollten wir eine gemeinsame Zielrichtung, d.h. den Leser des Briefes auffordern, mit uns in den Kontakt zu treten, um Fragen des friedlichen Miteinanders auszutauschen. Till richtete für uns einen E-Mail-Account und Skype ein: BriefegehenumdieWelt@gmail.com. Die Finanzierung erwies sich zunächst als ein echtes Problem, doch als wir ein wenig Werbung machten, bekamen wir Sponsoren von der Fa. Deichmann, von der Fa. Migas-Werbung, von dem Allianz-Büro R. Mühlner, von vielen privaten Spendern. Eine große Briefmarkenaktion in unserer Schule brachte 250 Briefmarken ein. Danke dafür. So konnten wir für die 0,90 € Briefmarke (internationaler Briefverkehr) sogar eine eigene Briefmarke kreieren. Herr Dr. Thomas vom Philatelistenverband Wittenberg unterstützte uns dahingehend, dass wir alle Briefe zum Postversand Weiden schicken können,damit wir auch einen Sonderstempel vom 31.10.2016 für unsere Marken bekommen. Nun warten wir gespannt auf die Antworten.