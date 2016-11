(BDPh) Bei der diesjährigen Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen wurden INFLA BERLIN mit dem ersten Platz mit 1.500 Euro und die ArGe AM-Post mit dem zweiten Platz mit 1.000 Euro ausgezeichnet. Infla Berlin ist eine der großen klassischen Arbeitsgemeinschaften und präsentiert sich auch so in ihren Rundbriefen: übersichtlich, mit großer Themen-Vielfalt und mit sehr gut bebilderten Heften. Die ArGe AM-Post hat neben den Rundbriefen, die übersichtlich in buchähnlicher Form gestaltet sind, auch regelmäßige Sonderpublikationen mit hohem Niveau. Die Themenvielfalt ist beachtlich und Abbildungen und typografische Umsetzung sind sehr gut. Die Preisverleihung steht seit Jahren im Schatten des international ausgerichteten CG-Award des Auktionshauses Christoph Gärtner und fand im Vergleich keine sonderlich hohe Beteiligung. Der BDPh hat dem Ausrichter Harald Rauhut bereits im Dezember 2015 mitgeteilt, dass er sich nicht weiter an der Preisverleihung beteiligen wird, zumal die Zusammenarbeit aus Sicht des damals für Forschung und Literatur zuständigen Vorstandsmitglieds Alfred Schmidt nicht zufriedenstellend war. Insofern war die Ankündigung des Auktionators, die Preisverleihung künftig einzustellen, für Insider keine Überraschung. Der BDPh hat im Gegenzug eine Rang 1 Literaturausstellung ausgerichtet, die sämtliche Erwartungen weit übertroffen hat.