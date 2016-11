(BDPh) Das Auktionshauses Christoph Gärtner hat den CG-Award bereits seit einigen Jahren als feste Größe zur internationalen Literaturbewertung etabliert. Bei der diesjährigen Internationalen Briefmarken-Börse in Sindelfingen wurde die Preisverleihung vorgenommen. Der erste Preis für das beste Gesamtobjekt „Druck, digitale Medien und Nachwuchsförderung ging mit einem Preisgeld von 2.000 Euro an die Deutsche Philatelisten-Jugend. Ihre Zeitschrift „Der Junge Sammler“ (Redaktion: Axel Brockmann) und die Internetseite (verantwortlich: Heiner Schroop) erhielten erstmal eine derart hohe Auszeichnung. Den zweiten Preis mit 1.000 Euro Preisgeld ging nach Chicago für die American Topical Association und deren Zeitschrift „Topical Time“. Den dritten Platz belegte der Collectors Club Chicago mit „Soviet Clandestine Mail Surveillance 1917–1991) und 800 Euro Preisgeld. Die weiteren Plätze: 4.: VÖPh – Verband Österreichischer Philatelie-Vereine, Exponat: Die Briefmarke, 700 Euro. Der Verband wurde gleichzeitig für seine gesonderte Jugendzeitschrift mit dem mit 750 Euro dotierten Sonderpreis für die „beste Jugend-, Nachwuchs und Öffentlichkeitsarbeit“ geehrt. 5.: ArGe Fiskalphilatelie, Exponat: Der Fiskal-Philatelist, 600 Euro 6.: The Rossica Society of Russian Philately, Exponat: The Rossica Journal, 500 Euro 7.: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Exponat: Filatelie, 400 Euro 8.: Motivgruppe Musik e.V., Exponat: Der Musikus, 300 Euro – Diese Gruppe erhielt zusätzlich den mit 1 000 Euro dotierten Sonderpreis „Digitale Medien“. 9.: Motivgruppe Ornithologie e.V., Exponat: Rundbrief, 200 Euro 10.: Forschungsgemeinschaft Indien e.V., Indien-Report, 100 Euro