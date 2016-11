Aktuelle Nachrichten des BDPh







4.11.2016 Kategorie: Nachrichten 1. ArGe-Literatur-Ausstellung des BDPh im Rang 1 Palmarès am 28.10.2016 bei der Internationalen Briefmarken-Börse Sindelfingen (BDPh) Die Erwartungen bei der Ausrichtung der ersten Veranstaltung dieser Art waren zwar hoch, wurden mit den teilnehmenden ArGen jedoch deutlich übertroffen. Insgesamt 75 von rund 140 ArGen haben die Gelegenheit genutzt, ihre Arbeit öffentlich zu präsentieren und bewerten zu lassen. Die Veranstaltung war ein großer Bahnhof, bei dem sämtliche Sitzplätze bis in die hintersten Reihen belegt waren. Insgesamt 81 Monografien, 54 Zeitschriften, 32 Internetseiten, sechs E-Books und ein E-Journal wurden den Juroren zur Bewertung eingereicht. Drei Großgold-, 14 Gold-, 45 Großvermeil-, 47 Vermeil-, 37 Großsilber-, 18 Silber-, 8 Silberbronze- und eine Bronze-Medaille waren das Ergebnis. Für jedes Exponat wurde eine Erinnerungsmedaille und Urkunde ausgehändigt. Das Baden-Handbuch 2013 der ArGe Baden und das Portohandbuch Sachsen Band 1 und 2 von 2012 der FG Sachsen erreichten mit jeweils 90 Punkte Großgold mit Ehrenpreis. Bei den Zeitschriften war es ebenfalls die FG Sachsen, die mit 87 Punkten Gold und Ehrenpreis erhielt. Bei den Webseiten war der DASV mit seiner Internetseite www.postvertraege.de mit 90 Punkte, Großgold und Ehrenpreis an der Spitze. Bei den E-Books war die S. M. S. Navicula e.B. mit ihrer Maritimen Enzyklopädie mit 77 Punkten und Vermeil ganz vorne.

Bei Summierung aller Einzelobjekte einer jeweiligen ArGe kamen die ArGe Krone Adler und Kolonialpostwertzeichen mit jeweils 252 Punkten auf Platz 1 und die FG Nordische Staaten mit 235 Punkten auf Platz 3. Der BDPh gratuliert in diesem Zusammenhang der ArGe Krone Alder für die hervorragenden 83 Punkte und Vermeil bei der World Stamp Championship Exhibition in Taipei eine Woche zuvor. Das Palmarès kann hier angesehen werden. Volles Haus BDPh Präsident Uwe Decker und Jury-Vorsitzender Alfred Schmidt eröffnen die Veranstaltung Jury v.l.: Vorsitzender Alfred, Schmidt, Rainer von Scharpen, Wolfgang Maaßen, Peter Fischer, Robert Binner

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht