(mt) Passend zum 40jährigen Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft Polen, das diese bei der POSTEX 2015 in Apeldoorn am 12. Oktober 2016 in Anwesenheit von Gästen aus ganz Europa feierte, zeichnete der Vorsitzende Stefan Petriuk den langjährigen Schriftleiter der BDPh-Verbands- und Fachzeitschrift philatelie mit der Jan-Witkowski-Medaille für „sein überdurchschnittliche Engagement und seinen beispielhaften Einsatz für die Belange der Philatelie in Deutschland und Weltweit aus“. Petriuk ergänzte: „Besonders möchte das Kapitel die Chefredaktion von Wolfgang Maaßen bei der Herausgabe der Verbandszeitschrift des Bundes Deutscher Philatelisten, die ‚philatelie‘, herausstellen. Dank der ‚Handschrift‘ von Wolfgang Maaßen, zählt die ‚philatelie‘ weltweit zu den besten philatelistischen Zeitschriften und ist dadurch ein überragendes Markenzeichen der heutigen deutschen Philatelie, insbesondere des Bundes Deutscher Philatelisten. Er hat eine Vielzahl von nationalen und internationalen Briefmarkenausstellungen mit durchgeführt und ist Vorsitzender oder Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen philatelistischen Vereinigungen. Er nennt eine der größten privaten philatelistischen Bibliotheken sein eigen. Was für die Philatelie wichtig ist: Er behält sein umfangreiches Wissen nicht für sich, sondern gibt ausführlich Auskunft. Mit der Jan-Witkowski-Medaille möchte die BArGe Polen Herrn Wolfgang Maaßen ihren besonderen DANK für seine Arbeit zum Wohle der Philatelie zum Ausdruck bringen.“ Foto: Hans-Jürgen Dobiat