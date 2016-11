(wm) Am 22. Oktober 2016 nutzte der Präsident der Fédération des Sociétés Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg, Jos Wolf, eine Veranstaltung des Consilium Philatelicum zum Thema „Das Ferrari-Projekt“ in Bonn, um den langjährigen Geschäftsführer des Bundes Deutscher Philatelisten und des erwähnten Consiliums, Günther Korn, im Namen seines Verbandes auszuzeichnen. Das ihm unter dem Beifall der anwesenden Gäste überreichte Diplom in Vermeil – es ist die höchste Auszeichnung, die der luxemburgische Sammlerverband zu vergeben hat – würdigt Korns Einsatz für die Philatelie, besonders seine Verdienste um die Multilateralen Ausstellungen, die seit Jahrzehnten stattfinden und an denen Korn engagiert beteiligt war. Das Consilium Philatelicum gab außerdem bekannt, dass es für seinen Geschäftsführer Günther Korn am 4. Februar 2017 im Haus der Philatelie und Postgeschichte in Bonn von 11–14 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel „Its time to say Good Bye. Das Consilium Philatelicum verabschiedet seinen Geschäftsführer Günther Korn“ durchführt, zu der alle Freunde des Consiliums und von Günther Korn eingeladen sind. Foto: Wilhelm van Loo