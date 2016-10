(BDPh) Völlig unspektakulär waren die Wahlen der neuen Vize-Präsidenten für Europa und Amerika. Mit Bernard Jiménez/Frankreich und Reinaldo Marcedo/Brasilien standen jeweils nur ein Kandidat zur Wahl. Bei den neuen Beisitzer hat Yigal Nathaniel/Israel mit 44 Stimmen gegenüber Chris King/Großbritannien mit 39 Stimmen den Einzug in den Vorstand für Europa geschafft. Bei der amerikanischen Beisitzerstelle setzte sich Aldi Samame/Peru mit 51 Stimmen durch. Damit sind die großen Verbände USA und GB mit ihren vielen Ausstellern nicht im Weltverband im Vorstand vertreten. Die in beiden Ländern seit längerem geführten Diskussionen über einen Austritt aus der FIP werden damit sicher wieder verstärkt in den Focus rücken. Bernard Jiménez/Frankreich Yigal Nathaniel/Israel Aldi Samame/Peru Reinaldo Marcedo/Brasilien