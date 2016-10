(BDPh) Alle drei deutschen Kandidaten wurden in den Kommissionssitzungen gestern und heute gewählt. Wolfgang Maaßen in die Literatur-Kommission und Wolf Hess in die Kommission Postal History als Bureaumitglied. Ralph Ebner wurde als Chairman in die Kommission Revenue gewählt. Damit ist der BDPh intern wieder gut international vertreten. Mit Spannung werden die morgigen Wahlen zum FIP Board erwartet. Seitens der FEPA haben Chris King/England und Yigal Nathaniel/Israel für die europäische Director-Stelle kandidiert. Ralph Ebner in der Revenue-Kommissionssitzung