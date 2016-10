(mt) Am 22. Oktober 2016 bietet der Vorsitzende des Consilium Philatelicum, Wolfgang Maassen, einen tiefen Einblick in die Biografie des größten Briefmarkensammlers aller Zeiten: Philipp von Ferrari (1850–1917). Er präsentiert von 11–13 Uhr im Haus der Philatelie und Postgeschichte in Bonn, Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn, einen tiefen Einblick in ein derzeit weltweit laufendes „Ferrari-Projekt“, das zu einer neuen umfassenderen und historisch getreuen Biografie des legendären Sammlerkönigs im Gange ist. Dabei räumt er auf mit den zahllosen Legenden, Märchen und Lügengeschichten, die über 100 und mehr Jahre stets wiederholt, damit aber auch nicht richtiger wurden. Nach einem für die Teilnehmer kostenlosen Imbiss findet noch eine einstündige Tagung der Forschungsgemeinschaft „Geschichte der deutschen Philatelie – Deutsche Bundes- und Philatelistentage“ statt, an der ebenfalls jeder teilnehmen kann. Kurzfristige Anmeldungen sind immer noch per E-Mail an W.Maassen@philcreativ.de möglich.