(ab) Die Rang 3 Ausstellung in Gaildorf mit dem Ostalb-Großtauschtag am Sonntag in der Limpurghalle ist wieder einen Besuch wert. Am Wochenende 05./06. November 2016 dreht sich in Gaildorf alles um Briefmarken, Ansichts- und Telefonkarten sowie Münzen.

Zwei Sonderstempel mit Gottlieb Rau, dem gaildorfer Revolutionär und Glasfabrikanten, der 2016 seinen 200. Geburtstag feiert, und dem Stieglitz oder Distelfink, dem Vogel des Jahres 2016, personalisierte Briefmarken (Gottlieb Rau), eine Sonderschau mit Motorsägen-Schnitzereien und der überregional bekannte Ostalb-Großtauschtag im Kernersaal (am Sonntag) machen einen Ausflug in das Limpurger Land lohnend. Gaildorf ist von Stuttgart in rund einer Stunde Fahrzeit oder aus dem Bodenseeraum in zwei Stunden Fahrzeit mit Auto aber auch mit dem Zug gut zu erreichen.

Bahnfahrer wählen als Zielbahnhof "Gaildorf West" und erreichen die Ausstellung im Stadtzentrum nach einem kurzen Spaziergang.

Zu seinem 50. Vereinsjubiläum hat sich der Briefmarkensammler-Verein Gaildorf noch einige Überraschungen einfallen lassen: Von der Eröffnungsfeier bis hin zum Festabend mit gemütlichem Treffen von Vereinsmitgliedern, Ausstellern und Besuchern (am Samstag um 19.30 Uhr im Kernersaal) wird an den zwei Tagen das Jubiläum groß gefeiert.

Mitfeiern ist für einen geringen Kostenbeitrag möglich. Das Limpurger Land bietet auch günstige Möglichkeiten für einen Kurzurlaub: Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und die alte Reichsstadt Schwäbisch Hall sind lohnende Ausflugsziele in der nächsten Umgebung.

Während die Familie in Gaildorf am Samstag und verkaufsoffenen Kirbe-Sonntag einkaufen gehen kann, warten auf den briefmarkenintressierten Besucher oder die Besucherin eine vielseitige Ausstellung, umfangreiche Handelsangebote, die Beratung durch den Mobilen Beratungsdienst des Landesverbandes Süd-West und eine bekannt gute Bewirtung. Spezielle Jugendangebote der Jungen Briefmarkenfreunde Gaildorf machen auch für Kinder und Jugendliche einen Besuch interessant. Für die eigene Jugendklasse in der Ausstellung werden ebenso Führungen angeboten, wie für die Exponate der erwachsenen Sammler. Der NABU-Gaildorf bietet wieder Informationen rund um den Vogel des Jahres und seine Naturschutzarbeit. Das Erlebnis-Briefmarken Team aus Pforzheim hat wieder zwei Sonderstempel und ein umfangreiches philatelistisches Angebot im Gepäck. Den Gottlieb Rau-Stempel gibt es nur am Samstag, (10 - 17 Uhr) den Vogel des Jahres-Stempel nur am Sonntag (9.00 - 16 Uhr). Livevorführungen von Motorsägen-Schnitzereien am Sonntag lassen Gaildorf "aufhorchen". Der junge Künstler Felix Schary ist selbst Briefmarkensammler und präsentiert live sein zweites Hobby.