(BDPh) Über 80 Jahre war das Brief­markengeschäft Stolow in der Münchner Innenstadt mit Briefmarken, Belegen, Ganzsachen, Samm­lungen und Ra­ritäten vertreten. Der Gesamtbestand von über 430 Ländern mit allen Nebengebieten von Abu Dhabi bis Zypern hat der derzeitige Inhaber Rolf Müller an die Deutsche Brief­marken Aktien­gesellschaft (DBA) in Freiburg ver­kauft. In ihrer nächsten Großpostenauktion am 25. Oktober 2016 kommen die ersten Bestände auf den Markt. Weiter Infos: www.dba.ag