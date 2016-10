Aktuelle Nachrichten des BDPh







2.10.2016 Kategorie: BDPh In eigener Sache Zeitschrift philatelie mit neuer Redaktion ab 2017 (BDPh) Zum Jahresende 2016 übernimmt der Philapress-Verlag in Göttingen die Redaktion der Verbandszeitschrift philatelie. Die erste Ausgabe mit neuer Zuständigkeit erscheint Ende Januar 2017. Durch den Redaktionswechsel ändert sich für Autoren, Vereine und Arbeitsgemeinschaften der Ansprechpartner, was schon jetzt organisatorisch zu beachten ist.

Artikel, Abbildungen und Meldungen, die ab der Februar Ausgabe erscheinen sollen, können ab sofort bei der neuen Redaktion eingereicht werden: Udo Angerstein, Philapress Zeitschriften und Medien GmbH & Co. KG, Dransfelder Str. 1, 37079 Göttingen, E-Mail: redaktion-philatelie@philapress.de, Telefon 0551/904 546 Herr Angerstein arbeitet bereits an der Zusammenstellung der weiteren Ausgaben und ist für Anfragen oder Hinweise schon heute ansprechbar. Der neue Ansprechpartner gilt ebenso für Buchvorstellungen und Leserbriefe. BDPh-Kleinanzeigen, Anmeldungen von Veranstaltungen für den Terminkalender (die über die Fachstelle Ausstellungswesen des jeweiligen Landesverbandes eingereicht werden) und Mitteilungsblätter der Arbeitsgemeinschaften können wie gewohnt weiterhin an die BDPh-Geschäftsstelle, Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn, E-Mail: info@bdph.de, geschickt werden.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







