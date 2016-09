Kalckhoff-Medaille an Dr. Peter Tichatzky verliehen (kds) Die im Jahre 1950 aus Anlass des 90. Geburtstages des Nestors der Deutschen Philatelie, Herrn Geheimrat Dr. Frank Kalckhoff, vom Bund Deutscher Philatelisten e. V. als Literaturpreis gestiftete „Kalckhoff-Medaille“ wurde in diesem Jahr an Dr. Peter Tichatzky verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt der Bund Deutscher Philatelisten das Lebenswerk eines Philatelisten, der Sammeln, Forschen und Publizieren immer als Einheit verstand. Zahlreiche Beiträge aus seiner Feder erschienen ab den 1980er Jahren im „Sammler-Express“, später in der DBZ und in der Verbandszeitschrift „philatelie“ sowie in zahlreichen Schriftenreihen verschiedener Arbeitsgemeinschaften. Sein Schwerpunktthema: Die Briefmarkenausgaben und die Postgeschichte der DDR. Als profunder Kenner dieses Sammelgebietes wirkte er am DDR-Universalkatalog mit, der noch heute bei vielen Sammlern im Regal steht und gern zu Rate gezogen wird. Gleiches trifft auf das zur gleichen Zeit von Dr. Tichatzky verfasste Werk „DDR-Briefmarken 1 bis 1000 – Was nicht im Katalog steht“ (1986) zu. Auf größere Breitenwirkung bedacht zeigte sich der Autor 2011 mit „Bunte DDR-Briefmarkenwelt. Durch die Lupe betrachtet“, einer kenntnisreichen Darbietung über die schönsten Briefmarken der DDR, über das Zusammenspiel von Politik und Philatelie, über Heiteres und Kurioses. Vielleicht nicht ganz zufällig erschien das Buch im vorrangig auf Humor orientierten Eulenspiegel-Verlag, zeigt es doch auf liebenswürdige Weise, wieviel Spass und Freude die Beschäftigung mit Briefmarken zu geben vermag. Während der Festveranstaltung des Philatelisten-Verbandes Berlin-Brandenburg zum Tag der Briefmarke 2016 konnte Dr. Peter Tichatzky am vergangenen Wochenende in Berlin die ehrenvolle Auszeichnung entgegennehmen. In seiner Laudatio würdigte der Verbandsvorsitzende Dr. Klaus-Dieter Schult nicht nur die publizistische Tätigkeit des Geehrten, sondern verwies auch auf die umfangreiche Vortragstätigkeit desselben. In vielen Vereinen und im Verband sei Dr. Tichatzky – auch wenn er jetzt aus Alters- und Gesundheitsgründen etwas kürzer treten müsse – nach wie vor ein gerngesehener Gast. Unter dem Beifall aller Anwesenden versichterte Dr. Schult, dass die Sammlerfreunde in Berlin und Brandenburg stolz darauf seien, Dr. Peter Tichatzky in ihren Reihen zu haben, und gratulierte herzlich zur Auszeichnung.