(hw) Mit der 1. NA­JU­BRIAon­line ging die Deut­sche Philatelisten-​Jugend e. V. (DPhJ) im Aus­stel­lungs­be­reich im Jahre 2012 neue Wege. Es war welt­weit die erste Internet-​Briefmarkenausstellung als Wett­be­werbs­aus­stel­lung nicht nur bei der Ju­gend. Jetzt zum Ju­bi­läum „60 Jahre DPhJ“ gibt es eine Neu­auf­lage. Seit 18. September ist die 2. NAJUBRIAonline im Netz unter www.najubria.de oder über die Homepage der DPhJ (www.dphj.de) durch einen Klick auf den Button „2.NAJUBRIAonline“ zu besuchen. Besucher der Feier „60 Jahre Deutsche Philatelisten Jugend e.V.“ bei der JuPhilA 2016 in Mainz konnten die Freischaltung im Internet durch das Drücken eines Knopfes live miterleben. Die Ausstellung wird bis zum 31.1.2017 im Netz verfügbar sein. Im Januar 2017 werden dort auch die erreichten Bewertungen veröffentlicht. Die DPhJ führt jetzt also zum zweiten Mal eine Rang 1 als Internet-​Ausstellung durch. Zum einen will die DPhJ dem breiten Pu­blikum, die das In­ternet bietet, Ex­po­nate zeigen, die schon ent­spre­chend qua­li­fi­ziert sind und gute Vor­be­wer­tungen haben. Auf der an­deren Seite fehlt es im Be­reich der DPhJ an tra­di­tio­nellen Aus­stel­lungen im Rang 1 Hier können sich nun junge Sammler für in­ter­na­tio­nale Ausstellungen qualifizieren oder ihre vorhandene Qualifikation bestätigen. Zu sehen sind bei der jetzigen Ausstellung insgesamt 31 Exponate mit 128 Rahmen mit je 12 Blatt. Die Besucher der Internetausstellung können sich auch als „Preisrichter“ betätigen und für beliebig viele Exponate Bewertungen (bis zu 100 Punkte) abgeben. Die Be­wer­tungen des Pu­bli­kums können bis ein­schließ­lich 31.12.2016 ab­ge­geben werden. Wer dann eine voll­stän­dige Adresse hin­ter­lässt (freiwillig kein Muss!) und min­des­tens sieben der 31 Ex­po­nate be­wertet hat, nimmt an einem Ge­winn­spiel teil. Näheres kann über das Gewinnspiel kann man auf der Webseite www.najubria.de erfahren.