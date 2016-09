(wb) Am 16.09.16 fand im Zoo von Dvur Kralove nad Labem die Präsentation der neuen attraktiven Markenausgabe statt. Dies in der Galerie Zdenek Burian und anlässlich des 70 jährigen Bestehens des Zoos. Auf Einladung von Herrn Slavomil Strnad vom Philatelistenverein Jilemnice durfte ich als Ehrengast an dieser Veranstaltung teilnehmen. Im Rahmen der Begrüßungen überbrachte ich eine Grußbotschaft der ArGe Zoologie e.V. sowie des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. in Absprache mit Herrn Uwe Decker. Meine Grüße wurden freundlicherweise von Herrn Strnad übersetzt und man war erfreut, das auch ein Gast und Vertreter des BDPh aus dem Nachbarland den Weg nach Dvur Kralove gefunden hatte um dieser Veranstaltung Anerkennung zu zollen und zur Dokumentation deutsch-tschechischer Kooperation in der Philatelie. Nach den Begrüßungsworten wurde die Markenausgabe mit besten tschechischen Sekt getauft. Die Veranstaltung war gut besucht und es waren anwesend als Markenschöpfer das Ehepaar Knotek sowie als Briefmarkenstecher Herr Martin Srb. Vom tschechischen Verband war anwesend Herr Julius Cacka als Generalsekretär des Verbandes. Es erfolgte eine Signierstunde durch die oben erwähnten Künstler. Ferner gab es einen Verkaufsstand für Belege sowie einen Schalter der tschechischen Post wo reger Betrieb herrschte.