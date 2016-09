(mb) Der Tag der Briefmarke findet am Sonnabend, 15. Oktober 2016, wieder im Haus des Sports am Winterbeker Weg 49 von 09.00 – 14.00 Uhr in Kiel statt. Ein EB Team der Deutschen Post wird den Sonderstempel und das gesamte Markenprogramm führen. Händlerstände aus Nah- und Fern für Briefmarken, Postkarten, Briefumschläge, Ansichtskarten, Vereinsstände mit viel Informationen und ein Großtauschtag werden geboten. Veranstalter ist der Kieler Philatelisten-Verein v. 1931 e.V., der in diesem Jahr sein 85. Vereinsjubiläum begeht. Museumsschiff Feuerlöschboot „Kiel“ Das Museumsschiff an der Kieler Seegartenbrücke. Das Feuerlöschboot „Kiel", wurde 1941 auf der Hamburger Werft August Pahl für die Feuerwehr der Stadt Kiel gebaut. Das knapp 20 Meter lange Boot war bis zur Außerdienststellung 1986 das einzige Feuerlöschboot der Landeshauptstadt. Stationiert war es an der Brücke vor der ehemaligen Fischhalle), wo es noch heute als Museumsschiff besichtigt werden kann. Gebaut wurde das Schiff 1989/90 unter der Baunummer 0181 auf der Cassens-Werft in Emden. Die Kiellegung erfolgte am 9.September 1989, der Stapellauf fand am 11.September 1989 statt. Das Schiff, das im April 1990 fertiggestellt wurde, wurde am 2.Mai 1990 in Dienst gestellt und löste den 1965 gebauten Forschungskutter mit gleichem Namen ab. Das Schiff wurde als Sonderprojekt über das Bundesministerium für Forschung und Technologie finanziert.

Der Einsatz des Feuerlöschbootes erforderte mindestens zwei Mann Besatzung. Die Feuerlöschpumpe für die beiden Wasserkanonen an Deck wurde direkt von der 200 PS starken Maschine angetrieben. Das Schiff konnte entweder fahren oder löschen, beides gleichzeitig ließ die Technik nicht zu. Die Geschwindigkeit betrug bis zu 10,5 Knoten. Die Pumpe liefert 6.000 Liter Seewasser pro Minute. Heute ist der Motor nicht mehr betriebsfähig. Der Kieler Philatelisten-Verein als Veranstalter hat hierfür Ganzsachen, Festumschläge, ein Gedenkblatt und weitere schöne Sammlerbelege aufgelegt. Eine Bestellliste ist über Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel; Tel.: 04340-4315; Fax: 04340-418 oder über: info@kieler-philatelistenverein.de zu beziehen.