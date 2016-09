Aktuelle Nachrichten des BDPh







22.09.2016 Kategorie: Nachrichten Die Post bringt Siemens ins Hofbräuhaus 15. Oktober 2016 (tb) Vor 200 Jahren wurde in Lenthe, einem Dorf im damaligen Königreich Hannover, Ernst Werner Siemens geboren. Er sollte ein Pionier der Elektrotechnik, genialer Erfinder und Gründer eines der heute ganz großen Unternehmen Deutschlands werden. 1951 gründeten 18 Mitarbeiter seines Unternehmens am Standort Hofmannstraße in München einen Briefmarkenverein – den Postwertzeichen-Sammlerverein (PSV) „Siemens“ München e.V. Zu diesen Anlässen wird es einen Sonderstempel geben, der zu dem Plusbrief passt, den der PSV „Siemens“ bereits herausgegeben hat.

Die Mitglieder des größten Briefmarkenvereins in München feiern ihr 65-jähriges Jubiläum im berühmtesten Wirtshaus der Welt, dem Münchner Hofbräuhaus. Doch damit nicht genug der Attraktionen: Im Hofbräuhaus wird ein Team Erlebnis:Briefmarken der Deutschen Post am 15. Oktober, dem Tag der großen Vereinsfeier, am Nachmittag den Sonderstempel bereithalten. Selbst ältere Philatelisten der Stadt können sich nicht erinnern, im Hofbräuhaus jemals ein Postamt gesehen zu haben. Auch der Plusbrief mit dem riesigen Flugzeug, das Siemens-Schuckert vor 100 Jahren gebaut hat, wird dort zu haben sein.

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht