Seit fast 30 Jahren besteht zwischen der Stadt Toul in Frankreich und der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen eine fruchtbare Städtepartnerschaft. Vom 21. bis 23. Oktober 2016 findet jetzt in Toul mit der „Timbres Passion 2016“ eine große nationale französische Briefmarkenwettbewerbsausstellung in den Klassen „Jugend“ und „Thematik“ statt. Zu dieser Ausstellung hat der Touler Bürgermeister auch die Hammer Briefmarkenfreunde eingeladen, die mit einem Informationsstand vor Ort sein werden und einen Sonderumschlag anbieten. Auch die Deutsche Post ist in Toul und wird einen Sonderstempel mitbringen, der sowohl auf die Ausstellung als auch auf die 30-jährige Städtepartnerschaft zwischen Hamm und Toul hinweist. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Heinrich Sonderhüsken, Hagedornweg 9a, 59065 Hamm, Tel. 02381-53448 oder E-Mail: report@vdph.de Flyer