12.09.2016 Kategorie: Nachrichten ArGe Portugal Digitale Zeitschrift "Moderne Angola-Philatelie" Nr. 2 erschienen (BDPh) Der unerwartet große Zuspruch nach Erscheinen der ersten Ausgabe der kostenlosen digitalen Zeitschrift "Moderne Angola-Philatelie" im Juli 2016 führt in Konsequenz zu einem zeitlichen Vorziehen des zweiten Heftes. Für 2017 sind drei Nummern geplant - und zum großen Teil auch schon fertiggestellt. Sie erhalten also weiterhin ein umfangreiches Informationsangebot über ein interessantes Sammelgebiet. Initiator Reinhard Küchler wird Anfang 2017 neuer Geschäftsführer beim BDPh in Bonn. Sein ehrenamtliches Engagement bei der ArGe Portugal plant er auch weiterhin fortzusetzen. Weitere Infos: www.arge-portugal.de

