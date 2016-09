Aktuelle Nachrichten des BDPh







10.09.2016 Kategorie: Nachrichten 95. Veuskens Auktion 23. September 2016 in Hildesheim (BDPh) Die Nachfrage an qualitätsbewussten Marken, Sätzen oder Briefen und auch gut ausgebauten Sammlung war nie stärker als heute, schreibt der Auktionator. Erbengemeinschaften und Sammler zieren sih eher, Sammlungen und Posten auf den Markt zu bringen. Dennoch ist es dem Auktionshaus gelungen, seit der letzten Auktion im Juni wieder ein komplett neues Angebot zusammen zu stellen. Schwerpunkte sind neben Nachlässen und Großposten, insbesondere im Einzellosbereich Gebiete wie Altdeutschland mit einem starken Angebot an Briefen aus NDP, Preussen und Sachsen, die Auflösung einer Danzig-Sammlung und Deutschland 1945 bis 1949. Dabei viele Raritäten der Gemeinschaftsausgaben, Bi-Zone und SBZ. www.veuskens.de

