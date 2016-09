(TH) Am vergangenen Wochenende fand in der Abtei Münsterschwarzach die 2. Runde des German Team Challenge statt, und es kann eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Es waren alle zehn Teams vertreten und haben sehr viel Engagement bei den Einführungs- und Jurygesprächen gezeigt. Am Ende hat sich gezeigt, dass etliche Teams sich bei den Exponaten seit Gotha deutlich verstärkt hatten, so dass man von einer positiven Entwicklung von der 1. zur 2. Runde sprechen kann. Das Team BERLIN-BRANDENBURG (Berliner Philatelisten Club von 1888) konnte sich den Sieg der 2. Runde sichern, aber auch die zwei folgenden Teams, RATISBONA (Philatelisten-Vereinigung Regensburg) und TEAM WITTEKIND (Briefmarkengilde Wittekind Herford) hatten einen starken Auftritt. Die stärksten Steigerungen bei den Team-Punktzahlen gab es bei den Teams MITTELRHEIN (Neuwied + Siegburg + Trier), TEAM WITTEKIND (Briefmarkengilde Wittekind Herford) und NORDLICHTER (BSV Schwarzenbek) - alle drei Teams erhielten einen besonderen Buchpreis. Das besondere Ambiente der Abtei Münsterschwarzach und eine tolle Siegerehrung trugen zum Erfolg der 2. Runde des GTC bei. Und haben bestimmt einen Motivationsschub gegeben für die jetzt anstehende Erweiterung der Exponate auf vier Rahmen. Die sieben Teams, die dann 2017 in Wittenberg im Rahmen des Philatelistentages antreten dürfen, werden sich sicher vornehmen, bis dahin ihre Exponate noch weiter zu entwickeln. Die abgeschlossene 2. Runde ist eine Bestätigung dafür, dass der German Team Challenge auf dem richtigen Weg ist, das Vereinsleben zu stärken und neue engagierte Aussteller zu gewinnen. Team Mittelrhein ist vollzählig anwesend und wartet auf die Ergebnisse. Ralph Ebner (2.v.l.) nimmt den Siegerpokal für das Team Berlin-Brandenburg entgegen Großer Bahnhof der Aussteller bei der Siegerehrung Die Juroren, v.l.: Prof. Dr. Damian Läge, Thomas Höpfner (Macher des Ausstellungskonzeptes), Dr. Michaela Wagner-Heck, Bernward Schubert, Holger Evers